Италия 20 января 2020, 17:28 Алекс Сандро избежал перелома ребер, но против Ромы не сыграет Травма защитника Ювентуса Алекса Сандро оказалась не серьезной. Алекс Сандро, Getty Images 20 января 2020, 17:28 Подозрение на перелом ребер защитника Ювентуса Алекса Сандро не подтвердилось — сообщил официальный сайт "бьянконери". Алекс Сандро был заменен еще в первом тайме матча 20-го тура чемпионата против Пармы и наверняка не сыграет в 1/4 финала Кубка Италии против Ромы 22 января. Также не поможет Ювентусу в Кубке Хуан Куадрадо, у которого вирусная инфекция. Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Facebook, Instagram и Twitter. Люди Алекс Сандро Хуан Куадрадо Команды Ювентус Источники ФК Ювентус Facebook Твитнуть Google+ ВКонтакте