Италия

Травма защитника Ювентуса Алекса Сандро оказалась не серьезной.

Подозрение на перелом ребер защитника Ювентуса Алекса Сандро не подтвердилось — сообщил официальный сайт "бьянконери".

Алекс Сандро был заменен еще в первом тайме матча 20-го тура чемпионата против Пармы и наверняка не сыграет в 1/4 финала Кубка Италии против Ромы 22 января.

Также не поможет Ювентусу в Кубке Хуан Куадрадо, у которого вирусная инфекция.

Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Facebook, Instagram и Twitter.