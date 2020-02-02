Италия

Матч 22-го тура между Аталантой и Дженоа начнется без Руслана Малиновского на поле.

Украинский полузащитник Аталанты Руслан Малиновский начнет матч 22-го тура первенства Серии А против Дженоа на скамейке запасных.

На данный момент Руслан принял участие в 18-ти матчах Серии А (881 минута, 6 попаданий в стартовый состав, 12 выходов на замену) и забил 2 мяча.

Также в запасе Аталанты остались три январских новичка — Кальдара, Чиборра и Тамезе.

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