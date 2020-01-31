Германия

До конца сезона полузащитник Ювентуса Эмре Джан будет выступать за Боруссию.

Эмре Джан на правах аренды перешел из Ювентуса в Боруссию Д — сообщил официальный сайт немецкого клуба.

Соглашение рассчитано до конца сезона, причем Боруссия Д заплатит Ювентусу 900 тысяч евро.

"В лице Эмре Джана мы получаем универсального исполнителя, который может сыграть как в обороне, так и в полузащите, – сказал спортивный директор Боруссии Д Михаэль Цорк. – Это профессионал, который привнесет свое мастерство и волю к победе".

"У команды огромный потенциал, и я верю, что помогу ей выиграть трофеи", – прокомментировал свой трансфер Джан.

26-летний игрок национальной сборной Германии (25 матчей, 1 гол) выступал за Баварию (7, 1), Байер (39, 4), Ливерпуль (166, 14) и Ювентус (45, 4).

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