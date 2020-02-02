Стали известны стартовые составы команд на поединок двадцать второго тура итальянской Серии А между фриульским Удинезе и миланским Интером.
Антонио Конте, Getty Images
02 февраля 2020, 20:59
Удаление аргентинского форварда Лаутаро Мартинеса в игре миланского Интера прошлого тура Серии А, который "змеи" завершили ничьей с Кальяри (1:1), заставило Антонио Конте провести замену в линии атаки своей команды. Даниэле Эспозито попробует свои силы с первых минут.
Кроме того, в "основе" Интера можно наблюдать все три зимних приобретения — Мозес и Янг создадут фланги полузащиты, а Эриксен будет играть с ними на подыгрыше из центра поля. Вдобавок, повреждение Самира Хандановича вынудило тренерский штаб провести ротацию и на позиции голкипера. "Рамку" от стартового свистка будет защищать Паделли.
Удинезе: Муссо — Бекао, Де Майо, Нюйтинк — Ларсен, Фофана, Мандрагора, Де Поль, Сема — Окака, Лазанья.
Запасные: Перисан, Николас, Троост-Эконг, Яяло, Уолас, Тер-Авест, Несторовски, Зеегелар, Теодорчик.
Интер: Паделли — Шкриниар, де Врей, Бастони — Мозес, Весино, Барелла, Эриксен, Янг — Лукаку, Эспозито.
Запасные: Ханданович, Станкович, Годин, Санчес, Раноккья, Асамоа, Агуме, Д'Амброзио, Бираги, Брозович, Кандрева.
Матч Удинезе — Интер начнется в 21:45 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией на Football.ua.