Италия

Владелец Фиорентины Рокко Коммиссо продолжил словесную перепалку с вице-президентом Ювентуса Павелом Недведом.

Рокко Коммиссо считает, что Павел Недвед относится к нему с пренебрежением.

"Возможно, Недвед считает меня каким-то идиотом из Америки, который ничего не понимает, но это не так, – сказал президент Фиорентины в интервью TG Rai Toscana. – Я не требую каких-то привилегий для Фиорентины, но требую, чтобы к нам было такое же отношение, как к Ювентусу. В конце концов, все клубы Серии А платят федерации одинаковые взносы".

"Правила должны быть одинаковыми для всех, а если возникают какие-то сомнения, то есть система VAR. Нас "наказывают" уже в третьем матче, с Интером, Дженоа и Ювентусом".

После поражения в 22-м туре Коммиссо заявил, что Ювентусу подарили сомнительные пенальти, а Недвед в ответ призвал его смириться с тем, что Фиорентина слабее Ювентуса и играла хуже.

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