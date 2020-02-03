Италия

Тренер Лечче Фабио Ливерани получил "Серебряную скамью".

Итальянская ассоциация тренеров признала лучшим наставником сезона-2018/19 тренера Лечче Фабио Ливерани.

Нынешний тренер Евгения Шахова получил "Серебряную скамью" (так называется трофей для наставников из Серии В) за то, что вывел Лечче в Серию А.

Интересно, что украинским футболистам в Серии А везет на тренеров: лучшим в Серии А в сезоне-2018/19 был признан наставник Руслана Малиновского Джан Пьеро Гасперини, которому вручили "Золотую скамью".

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