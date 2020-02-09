Италия

С сезона-1959/60 ни одной команде Серии А не удавалось забить более 60-ти мячей после 23-го тура.

Забив два мяча Фиорентине, один из которых в исполнении Руслана Малиновского принес победу Аталанте, бергамаски стали самой результативной командой Серии А за последние 60 лет после 23-го тура — 61 гол.

В последний раз подобную результативность (тот же 61 гол) продемонстрировал Ювентус в сезоне-1959/60.

В данный момент в пяти ведущих чемпионатах Европы больше "богини" забил только Манчестер Сити, но "горожане" сыграли уже 25 туров.

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