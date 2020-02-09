Италия

Football.ua собрал комментарии про украинца после поединка Аталанты против Фиорентины.

В 23-м туре чемпионата Италии Аталанта гостила у Фиорентины. Руслан Малиновский остался на скамье запасных в том поединок, но сказал свое "слово" уже после выхода на замену вместо Пашалича, который пользуется большим доверием со стороны Джан Пьеро Гасперини. Украинец прицельным ударом из-за пределов штрафной принес три очка своей команде.

Что же об этом сказали в Италии и как оценили игру Малиновского?

Официальный твиттер бергамасков назвал удар украинского полузащитника из-за пределов штрафной хирургическим.

🎯 Sinistro chirurgico di #Malinovskyi dal limite dell'area e palla nell'angolino!!!

🎯 Surgical left-footed strike from Malinovskyi from the edge of the box and ball into the far bottom corner!!!#FiorentinaAtalanta #SerieATIM #GoAtalantaGo ⚫🔵 https://t.co/xJa5tLO9qV — Atalanta B.C. (@Atalanta_BC) February 8, 2020

Один из фанатов, судя по всему Интера, назвал украинца великим (а это дорогого стоит) игроком, который меняет игру Аталанты каждый раз после выхода на замену.

Ogni volta che entra Malinovskiy cambia la partita in favore dell’Atalanta

Gran giocatore — Enzo (@EnzoArlo29) February 8, 2020

Один из итальянских журналистов, в свою очередь, сперва признался в любви к Малиновскому, а чуть позже очень высоко оценил игру украинца после выхода на замену.

#Atalanta sola al quarto posto vincendo a Firenze dove non ci riusciva da 27 anni. Partita dominata al di là dello svantaggio del primo tempo. #Malinovskyi ricambio di livello assoluto. #Dragowski peggiore dei viola (e decisivo)#FiorentinaAtalanta — Giovanni Capuano (@capuanogio) February 8, 2020

Болельщик же Аталанты отметил, что Малиновский довольно дорого обошелся клубу, но уже окупил себя и сделал впечатляющий шаг вперед.

No fue barato contratarlo en verano, pero el #Atalanta ya ha multiplicado el valor actual de #Malinovskyi, que dio extraordinario paso adelante, aporta soluciones y daca disparos de segunda línea para remontar en Florencia. 1-2 — José David López (@josedavidlopez_) February 8, 2020

Другой фанат провел собственноручный сравнительный анализ Малиновского и Пашалича: у хорвата 7 ударов и ничего, а Руслану хватило одно выстрела. Итог очевиден.

Pasalic 7 tiracci verso la porta e niente.

Malinovskyi 1 tiro e un gol.#FiorentinaAtalanta — Giuseppe Di Bella (@OpenGDB) February 8, 2020

А кто-то неудержим в восхвалении Малиновского. Руслан — красивый мужчина, полковник. Кажется, это вершина фанатской любви.

Итальянская газета Corriere dello Sport очень спокойно восприняла решающий удар украинца, отметив не лучшие действия голкипера Фиорентины.

"Фиорентина не отказывалась от своей игры, но именно Аталанта вышла вперед: гол с левой ноги от вышедшего на замену Малиновского, но не без вины Драговски".

Авторитетный портал Whoscored дал Малиновскому вторую оценку в матче — 7,7. Выше только у Йосипа Иличича, который играл с первых минут. Примечательно, что у Пашалича, прямого конкурента украинца за место в составе, одна из самых низких оценок в стане бергамасков.

Также оценили игру Малиновского и другие футболисты. Помимо немного позабытого Виталия Виценца, комментарий оставил Алехандро Гомес: "Хорошо, друг". Однако больше всего внимание привлек ответ Луиса Муриэля на запись аргентинца. Что именно нападающий хотел написать, останется в секрете, но получилось очень интересно.

Как итог, данный поединок точно пошел в копилку Малиновского со знаком плюс. Надеемся, что Джан Пьеро Гасперини пересмотрит свои приоритеты в центре поля и мы будем чаще видеть Малиновского в старте, а он, в свою очередь. будет продолжить радовать хорошей игрой и результативными действиями.

Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Facebook и Instagram.