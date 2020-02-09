Football.ua собрал комментарии про украинца после поединка Аталанты против Фиорентины.
РУСЛАН МАЛИНОВСКИЙ, ФОТО GETTY IMAGES
09 февраля 2020, 10:00
В 23-м туре чемпионата Италии Аталанта гостила у Фиорентины. Руслан Малиновский остался на скамье запасных в том поединок, но сказал свое "слово" уже после выхода на замену вместо Пашалича, который пользуется большим доверием со стороны Джан Пьеро Гасперини. Украинец прицельным ударом из-за пределов штрафной принес три очка своей команде.
Что же об этом сказали в Италии и как оценили игру Малиновского?
Официальный твиттер бергамасков назвал удар украинского полузащитника из-за пределов штрафной хирургическим.
Один из фанатов, судя по всему Интера, назвал украинца великим (а это дорогого стоит) игроком, который меняет игру Аталанты каждый раз после выхода на замену.
Один из итальянских журналистов, в свою очередь, сперва признался в любви к Малиновскому, а чуть позже очень высоко оценил игру украинца после выхода на замену.
Болельщик же Аталанты отметил, что Малиновский довольно дорого обошелся клубу, но уже окупил себя и сделал впечатляющий шаг вперед.
Другой фанат провел собственноручный сравнительный анализ Малиновского и Пашалича: у хорвата 7 ударов и ничего, а Руслану хватило одно выстрела. Итог очевиден.
А кто-то неудержим в восхвалении Малиновского. Руслан — красивый мужчина, полковник. Кажется, это вершина фанатской любви.
Итальянская газета Corriere dello Sport очень спокойно восприняла решающий удар украинца, отметив не лучшие действия голкипера Фиорентины.
"Фиорентина не отказывалась от своей игры, но именно Аталанта вышла вперед: гол с левой ноги от вышедшего на замену Малиновского, но не без вины Драговски".
Авторитетный портал Whoscored дал Малиновскому вторую оценку в матче — 7,7. Выше только у Йосипа Иличича, который играл с первых минут. Примечательно, что у Пашалича, прямого конкурента украинца за место в составе, одна из самых низких оценок в стане бергамасков.
Также оценили игру Малиновского и другие футболисты. Помимо немного позабытого Виталия Виценца, комментарий оставил Алехандро Гомес: "Хорошо, друг". Однако больше всего внимание привлек ответ Луиса Муриэля на запись аргентинца. Что именно нападающий хотел написать, останется в секрете, но получилось очень интересно.
Как итог, данный поединок точно пошел в копилку Малиновского со знаком плюс. Надеемся, что Джан Пьеро Гасперини пересмотрит свои приоритеты в центре поля и мы будем чаще видеть Малиновского в старте, а он, в свою очередь. будет продолжить радовать хорошей игрой и результативными действиями.
Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Facebook и Instagram.