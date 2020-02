В 23-м туре чемпионата Италии Аталанта гостила у Фиорентины. Руслан Малиновский остался на скамье запасных в том поединок, но сказал свое "слово" уже после выхода на замену вместо Пашалича, который пользуется большим доверием со стороны Джан Пьеро Гасперини. Украинец прицельным ударом из-за пределов штрафной принес три очка своей команде.

Что же об этом сказали в Италии и как оценили игру Малиновского?

Официальный твиттер бергамасков назвал удар украинского полузащитника из-за пределов штрафной хирургическим.

🎯 Sinistro chirurgico di #Malinovskyi dal limite dell'area e palla nell'angolino!!!

🎯 Surgical left-footed strike from Malinovskyi from the edge of the box and ball into the far bottom corner!!!#FiorentinaAtalanta #SerieATIM #GoAtalantaGo ⚫🔵 https://t.co/xJa5tLO9qV