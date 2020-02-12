Италия

Дисциплинарная комиссия Серии А решила ужесточить наказание для нападающего Наполи Аркадиуша Милика.

Помимо предупреждения, полученного за симуляцию во время матча против Лечче, Аркадиуш Милик еще и заплатит штраф — сообщает Football Italia.

Дисциплинарная комиссия Серии А решила ужесточить наказание нападающему Наполи, который пытался "нарисовать" пенальти. Поляк заплатит 2 000 евро за "симуляцию фола в штрафной площадке соперника".

В матче 23-го тура Милик поразил ворота Лечче, но поединок Наполи проиграл и теперь занимает 11-е место в турнирной таблице.

Сегодня, 12 февраля, Наполи проведет первый полуфинальный матч Кубка Италии против Интера.

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