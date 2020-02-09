Вашему вниманию видеообзор матча 23-го тура чемпионата Италии между Наполи и Лечче.
Getty Images
09 февраля 2020, 19:35
В 23-м туре первенства Серии А Наполи принимал Лечче и вновь проиграл на Сан-Паоло.
Преимущество в счете гостей доходило до двух мячей, но и минимальной итоговой победой команда Евгения Шахова, проведшего поединок в запасе, осталась довольна.
Наполи — Лечче 2:3
Голы: Милик, 48, Кальехон, 90 — Лападула, 29, 61, Манкозу, 82.
Наполи: Оспина — Мариу Руй, Максимович, Кулибали, Ди Лоренцо — Демме, Лоботка (Мертенс, 46), Зелиньски — Политано (Кальехон, 62), Милик, Инсинье (Лосано, 76).
Лечче: Вигорито — Донати, Лучони, Россеттини, Рисполи — Барак, Дейола (Пас, 90+1), Сапонара, Майер (Петриччоне, 68) — Фалько (Манкозу, 75), Лападула.
Предупреждение: Кулибали, Зьелински, Милик, Руи, Демме — Рисполи, Вигорито.
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