Италия

Football.ua представляет анонс первого полуфинального матча Кубка Италии между Интером и Наполи.

Не успело завершиться ликование в Милане по поводу победы Интера в Дерби делла Мадоннина и скорбь в Неаполе в связи с поражением от Лечче в Серии А, как командам снова предстоит выйти на поле. На сей раз — в первом матче 1/2 финала Кубка Италии. Ответный матч пройдет в Неаполе 5 марта. Вторую путевку в финал разыграют Ювентус и Милан.

Интер — Наполи

Среда, 12 февраля, 21:45. Милан, Стадио Джузеппе Меацца. Арбитр — Джанпаоло Кальварезе

Учитывая то, как блестяще Интер провел второй тайм против Милана, и то, как безвольно выглядел Наполи в поединке против Лечче, сомнений в том, кто является фаворитом противостояния, нет. Трудно сказать, кто в итоге окажется в финале, но в первом полуфинале в "нерадзурри" верят практически все.

Вполне возможно, точнее, практически наверняка, и Антонио Конте, и Дженнаро Гаттузо проведут ротацию состава, поскольку игроки, на которых легла максимальная нагрузка в 23-м туре Серии А, явно не успеют полностью восстановиться, а уже совсем скоро предстоит очередное испытание в чемпионате.

Для Интера, вышедшего на первую строчку в турнирной таблице, на первом месте в списке приоритетов находится Серия А, и если учесть, что в следующем туре придется играть против Лацио, то Конте постарается сделать так, чтобы и победу добыть, и максимально сэкономить силы.

Скорее всего отдых получит Лукаку, а пару в атаке составят пропускавший миланское дерби из-за дисквалификации Мартинес и Санчес. В защите Година сменит также не игравший в Дерби делла Мадоннина из-за дисквалификации Бастони. А в средней линии в стартовом составе должен выйти Эриксен, а Кандреву и Янга на флангах, вероятно, сменят Мозес и Бираги.

Для Наполи Кубок Италии остается единственной возможностью завершить сезон с трофеем, поскольку в то, что "партенопеи" смогут выиграть Лиги чемпионов, не верит никто.

В составе Наполи, имевшего на 6 часов отдыха больше, наиболее вероятны такие изменения: в воротах появится Оспина, в центр обороны вернется Манолас, в середине поля получит отдых Зьелински, а вернется в состав Аллан. В атаке все должно остаться без изменений.

И еще один минус для гостей: они будут полностью лишены поддержки. По решению властей Милана и руководства Интера с целью избежать беспорядков на стадионе туда не будет допущен ни один болельщик из Кампаньи — Неаполя и его окрестностей.

Интересные факты

– Команды провели между собой 156 матчей во всех турнирах: 68 побед Интера, 48 — Наполи, 40 ничьих.

– В Кубке Италии соперники встречались 7 раз: по 2 победы и 3 ничьи.

– Единственный кубковый матч между Интером и Наполи на Джузеппе Меацца завершился со счетом 1:1.

– В нынешнем сезоне команды встречались в чемпионате Италии. Победу на выезде со счетом 3:1 одержал Интер.

– Последняя встреча в Кубке Италии Наполи и Интера состоялась в Неаполе 19 января 2016 года и также завершилась победой гостей — 2:0.

– В 1/4 финала Интер дома обыграл Фиорентину (2:1), а Наполи также дома справился с Лацио (1:0).

– В последний раз Наполи проигрывал в Кубке Италии как раз на Джузеппе Меацца, но тогда хозяином поля был Милан.

– В последний раз Интер проигрывал в Кубке Италии на Джузеппе Меацца 27 декабря 2017 года Милану в дополнительное время.

– В последний раз Наполи смог выиграть в Кубке Италии не на своем стадионе 3 мая 2014 года на Стадио Олимпико в Риме у Фиорентины в финале.

Ориентировочные составы

Не сыграют: Сенси, Гальярдини, Ханданович — Малькюи, Гулам.

прогноз 2:1

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