Италия

Football.ua представляет анонс матча 24-го тура чемпионата Италии между Ювентусом и Брешией.

Учитывая, что в 24-м туре первенства Серии А Интер, имеющий равное количество очков с Ювентусом, но опережающий "бьянконери" по разнице забитых и пропущенных мячей, и Лацио, отстающий от лидеров на одно очко, сыграют между собой, у "старой синьоры" появляются неплохие шансы вернуть себе привычное первое место в единоличное владение.

Ювентус – Брешия

Воскресенье, 16 февраля, 16:00. Турин, Альянц Стэдиум. Арбитр — Даниэле Киффи. Прямая трансляция на телеканале Футбол 1

Ювентусу во втором туре подряд предстоит встретиться с новичком Серии А. Поединок против Вероны завершился позорным поражением, однако Брешии до "мастиффов" сейчас далеко, поэтому на этот раз шансы на победу "зебр" очень велики.

Главная беда нынешнего Ювентуса — это то, что команда никак не может воспринять идеи Маурицио Сарри (или тренер не способен их донести до подопечных), что отрицательно сказывается и на качестве игры, и на результате.

Перед первым полуфинальным матчем Кубка Италии руководство клуба официально поддержало Сарри, да и игроки высказались в том плане, что готовы всеми силами воплощать его идеи в жизнь. Мгновенного эффекта это не принесло, поскольку Ювентус едва избежал поражения в Милане, сравняв счет в компенсированное время благодаря пенальти, реализованному Криштиану Роналду.

Неутомимый португалец забил 57% мячей своей команды в 2020 году, и кое-кто видит проблему в том, что партнеры слишком полагаются на звездного ветерана. Но с другой стороны, если бы не его впечатляющая забивная серия, неизвестно, где бы сейчас находился Ювентус. В данном случае Роналду решили предоставить отдых и не включили в заявку.

По традиции, лазарет "старой синьоры" не пустует: травмированы Бернардески, Дуглас Коста, Хедира, Демирал и Кьеллини, но у "бьянконери" есть, кем заменить отсутствующих.

Соперник Ювентуса, занимающий предпоследнюю строчку в турнирной таблице и отстававший от спасительного 17-го места на 6 очков, также имеет большие проблемы на тренерском мостике. "Львы" уже дважды в течение сезона увольняли Эудженио Корини, сменив его сначала на Фабио Гроссо, а теперь на Диего Лопеса, но пока особого толку не видно.

Разочаровывает как болельщиков, так и руководство, Марио Балотелли, с приходом которого связывали большие надежды, но СуперМарио то травмирован, то дисквалифицирован, то не в настроении, то не в форме...

А вот с лазаретом у Брешии просто катастрофа, причем во всех линиях. Если верить Диего Лопесу, не смогут сыграть ключевые исполнители: вратарь Йоронен, защитники Гастальделло и Чистана (правда, он пока под вопросом), полузащитник Тонали и нападающий Торрегросса.

Интересные факты

– Команды провели между собой 52 матча во всех турнирах: 30 побед Ювентуса, 6 — Брешии, 16 ничьих.

– В Серии А Ювентус принимал Брешию 23 раза: 18 побед и 5 ничьих.

– Единственная встреча в Турине в Серии В завершилась победой Ювентуса со счетом 2:0.

– Беспроигрышная домашняя серия Ювентуса в чемпионате составляет 32 матча.

– Ювентус выиграл у Брешии последние 6 домашних матчей во всех турнирах.

– Ювентус забивает не менее двух мячей в последних шести домашних матчах против Брешии во всех турнирах.

– Безвыигрышная серия Брешии в чемпионате составляет 8 матчей.

– В первом круге Ювентус одержал минимальную побежу на выезде — 2:1.

Ориентировочные составы

Не сыграют: Кьеллини, Хедира, Демирал, Дуглас Коста, Бернардески — Йоронен, Тонали, Торрегросса, Гастальделло.

Под вопросом: Ромуло, Чистана (оба — Брешия).

Слова

Маурицио Сарри, тренер Ювентуса:

"Нынешний сезон с самого старта показал, что он не будет таким, как предыдущие. Упорная борьба за "скудетто" мотивирует команду, но Ювентус уже привык легко добиваться успеха в Серии А, и порой ему трудно перестроится. Когда надо быть агрессивными, мы впадаем в апатию".

"Сейчас в Италии уже нет простых и "проходных" матчей. Брешия — не исключение, к тому же наш соперник даже лучше действует на выезде, чем дома, так что нас ждет непростое испытание".

Диего Лопес, тренер Брешии:

"Нас ждет непростой и очень важный матч. Мы знаем, насколько силен Ювентус, но готовимся к бою без тени страха. Наш соперник способен варьировать состав и тактику, но и мы способны на это, хотя отсутствие Чистаны, Тонали, Йоронена и Торрегроссы ограничивает наши возможности".

прогноз 4:0

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