Италия

В пятницу вратарь Интера Самир Ханданович приступит к полноценным тренировкам.

Основной голкипер Интера Самир Ханданович сможет сыграть против Ювентуса — сообщает Football Italia.

Не выходивший на поле с 29 января из-за травмы словенец приступит к полноценным тренировкам после ответного матча 1/16 Лиги Европы против Лудогорца.

С дублером Хандановича — Паделли — на воротах Интер не так уверенно чувствовал себя в обороне, хотя и выиграл у Удинезе, Милана и Лудогорца, но уступил в поединках с Наполи и Лацио.

Возможно, решающий в свете чемпионских надежд "нероверди" матч Серии А Ювентус — Интер состоится в воскресенье, 1 марта.

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