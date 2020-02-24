Лига Европы

Второй поединок 1/16 финала Лиги Европы состоится без поддержки болельщиков.

Ответный матч 1/16 финала Лиги Европы между Интером и Лудогорцем, который запланирован на 27 февраля в Милане, пройдет без зрителей. Об этом сообщает пресс-служба болгарского клуба.

В начале дня "нерадзурри" отправили официальное письмо Лудогорцу, в котором объявили, что городские власти здравоохранения разрешили провести игру без болельщиков.

Главная причина этому - угроза заражения коронавирусом из-за которого перенесли уже четыре поединка Серии А: Интер — Сампдория, Аталанта — Сассуоло, Верона — Кальяри и Торино — Парма.

Стоит отметить, ранее рассматривался вариант с проведением матча Интер — Лудогорец на нейтральном поле.

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