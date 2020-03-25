Все идет к тому, что опытный защитник задержится в стане чемпиона Италии до лета 2021 года.
Джорджо Кьеллини, фото getty images
25 марта 2020, 16:16
Джорджо Кьеллини согласился продлить контракт с Ювентусом, сообщает Gazzetta dello Sport.
Соглашение 35-летнего защитника истекает в конце этого сезона, но туринцы не готовы расставаться с игроком.
В этом сезоне Кьеллини провел всего лишь три поединка в футболке "Старой синьоры" из-за серьезной травмы.
Напомним, что также готовность продлить контракт с туринцами выразил Джанлуиджи Буффон.