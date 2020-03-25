Джорджо Кьеллини согласился продлить контракт с Ювентусом, сообщает Gazzetta dello Sport. 

Соглашение 35-летнего защитника истекает в конце этого сезона, но туринцы не готовы расставаться с игроком.

В этом сезоне Кьеллини провел всего лишь три поединка в футболке "Старой синьоры" из-за серьезной травмы.

Напомним, что также готовность продлить контракт с туринцами выразил Джанлуиджи Буффон.