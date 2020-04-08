Италия

Бывший защитник Ювентуса Паоло Монтеро поделился вспомнил молодость и поделился впечатлениями о нынешней команде.

Нынешний тренер Санбенедеттезе Паоло Монтеро считает, что пару защитников де Лигт — Демираль ждет великое будущее и поделился мнением, как можно остановить Криштиану Роналду.

"Когда я только перешел в Ювентус, то смотрел на тех, кто только что выиграл Лигу чемпионов, как на полубогов, – цитирует экс-защитника "старой синьоры" Tuttosport. – Но они, прежде всего, Феррара и Перуцци, научили меня, что здесь нет никаких звезд, а есть звездная команда".

"Взять тех же Дель Пьеро и Зидана, на которых строилась вся игра — Зизу был, наверное, одним из самых простых и скромных людей, которых я встречал в жизни. Если бы меня спросили о том, кто был лучшим из тех с кем я играл, то я назвал бы именно Зидана, хотя тут же добавил бы к нему Дешама, Дель Пьеро, Феррару и Перуцци".

"Самый сильный соперник — это Марадона, а из нынешних игроков я бы назвал Криштиану Роналду. Было бы интересно сыграть против него. Думаю, в одиночку, без помощи партнеров, остановить его было бы практически невозможно, хотя можно было бы попробовать офсайдную ловушку".

"Сейчас у Ювентуса очень хорошая команда, но особо я бы отметил защитников Демирала и де Лигта. Это те ребята, у которых есть абсолютно все, чтобы стать лучшими в мире. Думаю, за этой парой будущее команды на долгие годы. Кто знает, может, мне удастся когда-нибудь поработать с ними, ведь моя мечта — вернуться в Ювентус в качестве тренера".

48-летний уругваец за свою карьеру игрока выступал за Пеньяроль (80 матча, 2 гола), Аталанту (128, 4), Ювентус (278, 6) и Сан-Лоренсо (14, 1). В качестве тренера Монтеро работал с Пеньяролем, Бока Унидос, Колон де Санта-Фе, Росарио Сентраль и Санбенедеттезе.

В составе Ювентуса Паоло выигрывал чемпионат (4) и Суперкубок (3) Италии, Суперкубок УЕФА, Межконтинентальный кубок и Кубок Интертото.

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