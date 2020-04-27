Италия

Португалец рассказал о трансферных планах Ромы в предстоящее межсезонье.

Главный тренер Ромы Паулу Фонсека, покинувший Шахтер прошлым летом, не скрывает желания забрать с собой в Италию нескольких футболистов донецкой команды. Несмотря на то, что португалец не стал называть имен, ранее сообщалось об интересе "волков" к ​Виктору Коваленко, Маркосу Антонио и Тете.

"Я очень хорошо знаю способности игроков Шахтера. Они могли бы играть в лучших европейских командах. Признаться, я внимателен к футболистам донецкой команды и хотел бы, если это представляется возможным, рассчитывать на одного или двух игроков".

"На самом деле, мы не нуждаемся в большом количестве игроков, а рассчитываем на действующих футболистов Ромы. Возможно появится интерес к представителям донецкого коллектива. Я должен понимать, что переговоры с Шахтером даются крайне сложно. В настоящее время клубы хотят все меньше платить за новых футболистов. Скажу так: я бы выбрал парочку игроков для Ромы", — заявил Фонсека в программе Великий футбол.

Кроме того, португальский специалист рассказал о будущем хавбека лондонского Арсенала Генриха Мхитаряна, который в нынешнем сезоне выступает на правах аренды за Рому.

"Я уже говорил и подтверждаю: хочу, чтобы Мхитарян остался. Генрих также хочет остаться. Однако следует понимать, что сейчас все на паузе. Сейчас нужно переговорить с Арсеналом. Я хочу продолжать с ним работать. Он отличный игрок, мужчина и человек", — добавил тренер.

Напомним, ранее Паулу Фонсека поделился эмоциями от периода работы в донецком Шахтере.

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