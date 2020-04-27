Италия

"Россонери" могут включить Лукаса Пакету в сделку по португальцу.

Полузащитник Бенфики Флорентину Луиш в летнее трансферное окно может продолжить карьеру в итальянской Серии А.

Как сообщает Football Italia, Милан заинтересован в подписании 20-летнего португальца и может включить в сделку своего игрока Лукаса Пакету, который намерен сменить клубную прописку.

Источник утверждает, что "россонери" пытались оформить трансфер Флорентину еще в прошлом году, однако сторонам не удалось договориться из-за 120 миллионов евро, прописанных в контракте футболиста в качестве отступных.

Ранее сообщалось, что Бенфика заинтересована в услугах Лукаса Пакеты, поэтому, вполне вероятно, что данный обмен может в конечном итоге состояться.

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