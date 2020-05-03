Италия

Бывший прокурор федерации футбола Италии Джузеппе Пекораро прокомментировал скандальный матч между Интером и Ювентусом в 2018 году.

Прокуратуре итальянской федерации футбола так и не удалось расследовать скандальный эпизод с потенциальным удалением Миралема Пьянича, произошедшим два года назад в матче между Интером и Ювентусом на Джузеппе Меацца.

"В том матче было очень много претензий к работе главного арбитра, Даниэле Орсато, особенно в ситуации, когда он, как считали хозяева, должен был давать вторую желтую карточку Пьяничу за фол на Рафинье, – цитирует Football Italia Джузеппе Пекораро, занимавшего до декабря 2019 года должность прокурора федерации футбола Италии. – Естественно, мы собирались детально разобраться, поэтому запросили у ассоциации футбольных арбитров аудиозапись переговоров Орсато со своими ассистентами".

"Непонятно почему, но эта запись была передана нам лишь в начале следующего сезона, но при этом в записи отсутствовал момент, который нас особенно интересовал — переговоры по поводу нарушения Пьянича. То есть возможные улики против игрока Ювентуса и арбитра пропали".

Победа Ювентуса над Интером в 35-м туре первенства Серии А сезона-2017/18 практически решила исход чемпионской гонки. В поединке 35-го тура «нерадзурри», оставшись в меньшинстве после удаления Весино на 18-й минуте, вели в счете (2:1), но в итоге, пропустив на 87-й и 89-й минутах (Пьянич к тому времени уже был заменен), проиграл.

Поскольку на следующий день Наполи неожиданно проиграл Фиорентине, Ювентус вернул себе первое место и в оставшихся трех турах его не упустил.

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