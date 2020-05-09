Италия

Аргентинский футболист не так давно вылечился от коронавируса.

Пауло Дибала приступил к тренировкам на поле, сообщает Sky Sport Italia.

26-летний футболист на протяжении двух часов осматривался медиками, прежде чем получить разрешение на тренировочный процесс.

Дибала занимался индивидуально. Это его первое занятия за 62 дня.

Напомним, что лишь 6 мая Дибала сумел вылечиться от коронавируса. По информации СМИ, он четыре-пять раз сдавал тест на COVID-19, и во всех случаях результат был положительным.

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