Аргентинский футболист не так давно вылечился от коронавируса.
ПАУЛО ДИБАЛА, GETTY IMAGES
09 мая 2020, 18:10
Пауло Дибала приступил к тренировкам на поле, сообщает Sky Sport Italia.
26-летний футболист на протяжении двух часов осматривался медиками, прежде чем получить разрешение на тренировочный процесс.
Дибала занимался индивидуально. Это его первое занятия за 62 дня.
Напомним, что лишь 6 мая Дибала сумел вылечиться от коронавируса. По информации СМИ, он четыре-пять раз сдавал тест на COVID-19, и во всех случаях результат был положительным.
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