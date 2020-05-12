Итальянские власти представили протокол выхода из карантина.
Тренировка Лацио, Getty Images
12 мая 2020, 11:29
В Италии команды вернулись к тренировочному и начали подготовку к возможному продолжению сезона в Серии А.
Перед началом тренировок все команды должны пройти тестирование на коронавирус. Как сообщает телеканал Sportmediaset, если в команде будет обнаружен случай заражения, то все игоки должны будут уйти на 14-дневную самоизоляцию.
Футбольные власти и Министерство здравоохранения продолжать следить за ситуацией в клубах и должны позже принять решение относительно возможного возобновления чемпионата.
Ранее сообщалось, что все игроки и тренеры Милана успешно прошли тесты и приступили к тренировкам.
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