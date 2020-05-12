Италия

Итальянские власти представили протокол выхода из карантина.

В Италии команды вернулись к тренировочному и начали подготовку к возможному продолжению сезона в Серии А.

Перед началом тренировок все команды должны пройти тестирование на коронавирус. Как сообщает телеканал Sportmediaset, если в команде будет обнаружен случай заражения, то все игоки должны будут уйти на 14-дневную самоизоляцию.

Футбольные власти и Министерство здравоохранения продолжать следить за ситуацией в клубах и должны позже принять решение относительно возможного возобновления чемпионата.

Ранее сообщалось, что все игроки и тренеры Милана успешно прошли тесты и приступили к тренировкам.

Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Facebook, Instagram и Twitter.