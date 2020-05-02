Италия

В понедельник, 4 мая, "нероверди" приступят к занятиям.

В ближайший понедельник игроки Сассуоло начнут занятия на своей тренировочной базе — сообщил официальный сайт клуба.

"Нероверди" стали первой командой в Серии А, которая объявила о том, что воспользуется решением правительства региона Эмилия-Романья разрешить начать подготовку к возобновлению сезона.

4 мая игроки соберутся в футбольном центре МАПЕИ и приступят к тренировкам, однако вход в помещения, в том числе раздевалки, будет закрыт. Одновременно будут проводить занятия по 6 футболистов — по одному на каждой половине трех полей базы.

Еще один представитель Эмилии-Романьи в Серии А, Болонья, пока не сделал никаких официальных объявлений, а вот соседи по региону Сассуоло и Болоньи, СПАЛ и Парма, решили дожидаться разрешения от правительства Италии.

Также пока молчат представители в высшем итальянском дивизионе еще трех регионов, давших разрешение начать тренировки — Лацио (Лацио и Рома), Тосканы (Фиорентина) и Кампаньи (Наполи).

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