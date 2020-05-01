Италия

Руководство Серии А провело повторное голосование по поводу возможных вариантов судьбы сезона-2019/20.

После того, как во Франции официально решили не доигрывать чемпионат, в Серии А решили уточнить, не изменилось ли мнение клубов по поводу желания продолжать играть — сообщает Tuttomercatoweb.

Вопреки просочившейся в итальянские СМИ информации о том, что Торино и Брешия выступили за досрочное завершение чемпионата, председательствовавший на видеоконференции руководства Серии А и представителей клубов Паоло Даль Пино официально заявил, что решение о необходимости продолжить сезон было единогласным.

Ранее сообщалось, что возобновление первенства Серии А возможно лишь при соблюдении протокола безопасности, однако при этом не все клубы Серии А в состоянии выполнить его требования.

Также стало известно, что президент региона Эмилия-Романья дал разрещение начать тренировки местным клубам — Болонье, Парме, Сассуоло и СПАЛ.

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