Италия

Наполи начнет подготовку к возобновлению сезона не ранее четверга, но не позднее следующего понедельника.

Получив разрешение от региональных властей Кампаньи начать тренировки еще до аналогичного решения правительства Италии, руководство Наполи решило не торопить события — сообщает Sky Sport Italia.

Прежде чем начать занятия, все игроки и сотрудники клуба пройдут тестирование, состоящее из двух этапов: первый тест — в воскресенье, 3 мая, а второй — спустя 36-48 часов.

Тренировки начнутся 7-го или 8 мая (не позднее 11 мая) на базе в Кастель Вольтурно. В спортивном центре будут открыты только три игровых поля, офисы и раздевалки останутся закрытыми. Занятия будут проходить в две смены с четырьмя игроками и двумя тренерами на каждом поле.

Игроки обязаны прибыть на базу каждый на своей машине в установленное время уже переодетыми для тренировки, позаботившись о том, чтобы заранее справить естественные потребности.

Ранее сообщалось, что в понедельник, 4 мая, начнут тренировки Сассуоло и Парма, во вторник, 5 мая, Интер и Болонья.

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