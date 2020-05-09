Италия

В первой команде Наполи коронавирус не обнаружен.

Все тесты на коронавирус игроков Наполи дали отрицательный результат, поэтому с воскресенья, 10 мая, команда начнет подготовку к возобновлению сезона-2019/20 – сообщил официальный Твиттер клуба.

При этом тренировки на базе Наполи пока являются добровольными — к занятиям в воскресенье могут приступить желающие. О дате начала обязательных тренировок будет сообщено дополнительно.

Тем временем не у всех клубов Серии А тестирование прошло так же успешно: по три случая заражения выявлено в Милане и Сампдории, а в Фиорентине — шесть.

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