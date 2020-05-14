Италия

"Крестоносцы" хотят подписать ливийского хавбека.

Полузащитник Кротоне Ахмад Бенали может стать игроком Пармы, сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

"Желто-синие" хотят подписать ливийца в летнее межсезонье и уже начали с ним переговоры. Контракт хавбека с нынешним клубом истекает в конце июня, и он получит статус свободного агента.

В текущем сезоне 28-летний игрок провел 22 поединка в футболке "красно-синих", отличившись семью голами и одним ассистом.

Ранее сообщалось, что Парма также заинтересована в подписании полузащитник Себастьяна Джовинко.

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