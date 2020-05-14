"Крестоносцы" хотят подписать ливийского хавбека.
Ахмад Бенали, Getty Images
14 мая 2020, 10:25
Полузащитник Кротоне Ахмад Бенали может стать игроком Пармы, сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.
"Желто-синие" хотят подписать ливийца в летнее межсезонье и уже начали с ним переговоры. Контракт хавбека с нынешним клубом истекает в конце июня, и он получит статус свободного агента.
В текущем сезоне 28-летний игрок провел 22 поединка в футболке "красно-синих", отличившись семью голами и одним ассистом.
Ранее сообщалось, что Парма также заинтересована в подписании полузащитник Себастьяна Джовинко.
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