Италия

"Крестоносцы" не получат заработную плату за апрель.

Игроки, тренеры, спортивный директор и персонал Пармы решили отказаться от месячной зарплаты, сообщает официальный сайт клуба.

"Парма благодарит всех сотрудников за ответственность в это трудное для всех время", — гласит заявление.

Напомним, что ранее Ювентус объявил, что игроки не получат заработную плату с марта по июнь.

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