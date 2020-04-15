"Крестоносцы" не получат заработную плату за апрель.
Игроки Пармы, getty images
15 апреля 2020, 22:30
Игроки, тренеры, спортивный директор и персонал Пармы решили отказаться от месячной зарплаты, сообщает официальный сайт клуба.
"Парма благодарит всех сотрудников за ответственность в это трудное для всех время", — гласит заявление.
Напомним, что ранее Ювентус объявил, что игроки не получат заработную плату с марта по июнь.
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