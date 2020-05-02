Италия

Парма стала третьим клубом Серии А, официально объявившим о начале подготовки к возобновлению сезона.

После двух дней сомнений Парма решила последовать примеру соседей по Эмилии-Романье, Сассуоло и Болоньи, и начать тренировки — сообщил официальный сайт "крестоносцев".

Из четырех представителей Эмилии-Романьи, которым президент региона дал разрешение тренироваться, им не воспользовался только СПАЛ.

Пока молчат представители в высшем итальянском дивизионе еще трех регионов, давших разрешение начать тренировки — Лацио (Лацио и Рома), Тосканы (Фиорентина) и Кампаньи (Наполи).

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