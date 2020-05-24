Италия

Полузащитник Челси Виллиан может оказаться в Италии.

Ювентус внимательно следит за переговорами между Челси и Виллианом по поводу нового контракта и готов предложить бразильцу выгодные условия, если он получит статус свободного агента — сообщает Sport Mediaset.

Нынешний контракт Виллиана с Челси истекает по окончании сезона-2019/20. Бразилец готов остаться на Стэмфорд Бридж, но хочет контракт минимум на три года.

Маурицио Сарри, работавший с 31-летним атакующим полузащитником в Лондоне, хотел бы продолжить это в Турине, однако на свободного агента такого класса есть немало претендентов. Например — Арсенал или Ливерпуль.

Игрок национальной сборной Бразилии (70 матчей, 9 голов) выступал за Коринтианс (41 матч во всех турнирах, 2 гола), Шахтер (221, 37), Анжи (17, 1) и Челси (329, 59)/