Англия

Бразильский вингер контактировал со своим одноклубником незадолго до официального подтверждения информации о его болезни.

Крайний полузащитник Челси Виллиан, известный украинским болельщикам по выступлениям за донецкий Шахтер, поделился мнением касательно возможной отмены сезона в английской Премьер-лиге из-за пандемии коронавируса.

"Самое главное — это здоровье всех игроков. Люди должны понимать, что мы не супермены. Нам нужен отдых и здоровье. Я тренируюсь дома, стараюсь использовать домашние принадлежности, чтобы держать себя в форме. Когда вернется чемпионат, я должен быть в хорошей форме", — заявил Виллиан в программе Великий футбол.

Другой игрок Челси Каллум Хадсон-Одои стал одним из футболистов АПЛ, в организме которого выявили COVID-19. Виллиан рассказал о том, как отреагировал на эту новость.

"Это было большим удивлением. За несколько дней до этого мы здоровались в раздевалке, обнимались. Слава богу, что никто не заразился. Паники не было, но начал переживать", — добавил бразилец.

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