Италия

"Волки" хотят усилить правый фланг обороны аргентинским футболистом.

Рома заинтересована в подписании Гонсало Монтиела из Ривер Плейт, сообщает Gazzetta dello Sport.

На данный момент Паулу Фонсека может рассчитывать на Давиде Сантона и Бруно Переса на правом фланге обороны.

Гонсало Монтиел провел 20 поединков в футболке Ривер Плейт, отдав три результативные передачи.

Напомним, что также римляне могут продлить арендное соглашение Давиде Дзаппакосты, который изъявил желание остаться в стане "волков".