Италия

Легенда "нерадзурри" высказался о переходе Икарди в парижский гранд.

Нападающий Мауро Икарди на полноценной основе перешел из Интера в Пари Сен-Жермен, за который он выступал на правах аренды в сезоне-2019/20. Легендарный защитник "нерадзурри" Джузеппе Бергоми поделился мнением об этом трансфере.

"Интер уже принял решение об Икарди в прошлом году. Учитывая то, как развивалась ситуация, я думаю, что ПСЖ — лучший выбор для всех заинтересованных сторон".

"Икарди перешел в клуб, у которого нет престижа Интера, но он выиграл титул Лиги 1 и технически может стать триумфатором Лиги чемпионов".

"Тем временем Ромелу Лукаку проделал фантастическую работу, заменив Икарди, поэтому все счастливы в данной ситуации", — заявил Бергоми в эфире Sky Sport Italia.

В нынешнем сезоне Мауро Икарди провел 31 поединок во всех турнирах, в которых он забил 20 голов и отдал 4 результативные передачи. С ПСЖ аргентинец подписал соглашение до 30 июня 2024 года.