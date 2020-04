Италия

Итальянский вингер рассказал о своей жизни во время карантина.

Федерико Бернардески сидит на своем балконе в Турине. Солнце сияет. "Сейчас 20 градусов", — говорит он. Один из его бульдогов, Спайк, лает на заднем плане. 26-летний Федерико вежливо показывает нам происходящее вокруг себя через видеозвонок и гладит пса по голове. "Теперь у него есть мяч. Он счастлив".

Это картина нормальной жизни в ненормальных обстоятельствах. По состоянию на выходные в Италии было зарегистрировано почти 200 000 случаев COVID-19. Одноклубники Бернардески Даниэле Ругани, Пауло Дибала и Блез Матуиди получили положительный результат теста. Но страна сдвинулась с места, и после почти двух месяцев карантина правительство объявило, что начнет снимать некоторые ограничения на следующей неделе.

Фабио Каннаваро: Никто из нас не Супермен, никто из нас не защищен от вируса

Кризис произвел глубокое впечатление на Бернардески, который остается в самоизоляции, но не живет в вакууме. "Каждое утро в 8:30 я включаю новости. Это первое, что я делаю", — рассказывает вингер. "Информация действительно важна. Вы должны знать о том, что происходит вокруг вас, и я всегда надеюсь, что будут хорошие новости, даже когда вчера их не было. Постепенно мы проходим через это, но впереди еще долгий путь".

Бернардески высоко оценивает то, что делают медицинские работники. "У меня мурашки по коже, когда разговор о врачах и медсестрах, а также о всех, кто рискует своей жизнью, чтобы помочь своему соседу", — говорит Федерико, который забил четыре гола в 24 матчах за сборную. "Я должен сказать, что то, что сделали и продолжают делать наши работники здравоохранения, — это чудо".

Doveva arrivare e doveva essere forte e rumorosa per capire che stavamo sbagliando.

Non commettiamo tutti gli stessi errori, ascoltate chi sta vivendo questa emergenza. Non sottovalutatela🙏

Forza @daniruga, siamo squadra anche in momento come questo💪#andràtuttobene 🇮🇹🇮🇹❤️ pic.twitter.com/LzWlziVa3G — Miralem Pjanic (@Miralem_Pjanic) March 12, 2020

Бернардески пожертвовал 50 000 евро в больницу Градениго в Турине и собрал еще 80 000 евро через GoFundMe (сервис для онлайн пожертвований) для восьми коек интенсивной терапии и другого необходимого оборудования. Удивительно, что в некоторых кругах Бернардески и бывший полузащитник Ювентуса Клаудио Маркизио подвергаются критике. Они были названы "buonista" — политкорректными добродетелями. Часть ультрас Ювентуса не одобряет использованием таких платформ, которые обращают внимание на множество различных социальных проблем, а не говорят о призыве к антииммиграционной риторике.

Искреннее письмо Данте: Когда коронавирус отступит, мир будет другим

"Когда кто-то, как вы говорите, называет меня "buonista", для меня это комплимент", — настаивает Бернардески. "Сегодня миру нужно больше человечности и меньше эгоизма, когда дело доходит до всех важных решений, которые мы принимаем на правительственном и политическом уровне. Прямо сейчас мы должны думать о всех семьях, переживающих трудные времена, а не только смотреть на наш собственный двор. Я надеюсь, что эта ситуация заставит нас понять это”.

Экономические последствия пандемии приводят к тому, что обычные домохозяйства испытывают огромный стресс и напряжение. Некоторые изо всех сил пытаются добыть еду, и кадры из супермаркетов покупателей, расплакавшихся в слезах, неспособных заплатить за продукты, тронули Бернардески. "Я смотрел видео по телефону с моей женой Вероникой, и мы оба сказали друг другу: "Черт, это серьезная проблема". Мы видели людей, которые не могли делать покупки, потому что у них кончились деньги".

Это заставило Бернардески подумать о Caffe Sospeso, давней неаполитанской традиции платить не за один кофе, а за два. Он узнает, возможно ли то же самое в супермаркетах — Spesa Sospeso, — когда покупатели могут сделать пожертвование в размере от 2 до 5 евро для покрытия расходов на основные продукты питания, такие как макароны, рис, молоко и хлеб для нуждающихся. Carrefour согласился сотрудничать с ним, как и Banco Alimentare, благотворительная организация, которая перераспределяет непроданные продукты питания для бездомных. Они доставят Spesa Sospeso наиболее уязвимым.

Nelle ultime settimane ho ricevuto molti messaggi e letto storie di persone in difficoltà. Anche solo nel fare la spesa. Per questo, ho deciso di dare il mio contributo, collaborando con @CarrefourItalia e @BancoAlimentare per sostenere l’iniziativa #SpesaSospesa. pic.twitter.com/FgXJevF5QB — Federico Bernardeschi (@fbernardeschi) April 24, 2020

"Я знаю, что значит видеть, как твои родители стараются изо всех сил, потому что сейчас конец месяца и денег не осталось", — говорит Бернардески. "И все это время они делают все, чтобы помочь вам реализовать ваши амбиции и воплотить мечты в жизнь".

Бернардески стал отцом в августе, и один из плюсов карантина — это время, которое он проводит со своей дочерью Девой. "Я встаю и готовлю завтрак. Поднимаю свою девочку, чтобы она помогала мне. Показываю ей все, что делаю. Я с ней около часа, а затем провожу свою первую тренировку за день, принимаю душ, немного обедаю, а затем с часу до шести провожу с ней весь день. Мы играем, а потом я укладываю ее спать и смотрю телевизор, например, La Casa de Papel (Money Heist на Netflix). Я также начал сериал "Последний танец".

Бернардески также имеет тягу к гитаре. "Я бы сказал, что больше щипаю струны, чем играю на гитаре. Я бренчу. Я большой поклонник AC/DC. Back In Black входит в плейлист, когда мы выходим из подтрибунного помещения на домашнем стадион. Мне нравятся Red Hot Chili Peppers, Nirvana ...". Желание Бернардески записать Pink Floyd Wish You Were Here на гитаре — любимая песня итальянца — было, вероятно, слишком амбициозным. "Мне нужен учитель", — говорит он.

Искусство очаровывает его. Бывший партнер по Фиорентине Мануэль Паскуаль является коллекционером и разделяет любовь бывшего тренера сборной Англии Фабио Капелло к полотнам Лусио Фонтаны. Впрочем, "Берна" — скорее парень из уличного искусства. "Бэнкси гений", — говорит он. "Обычно художники добиваются успеха только после смерти, но Бэнкси сумел сделать это, пока он еще жив. Он знаменит, но никто не знает, кто он. Это безумие. Этот человек гений в искусстве и маркетинге".

В шесть часов Бернардески снова тренируется. В пересмотренном правительственном руководстве указывается, что команды вернутся к тренировкам только 18 мая, и даже тогда неясно, будут ли разрешены групповые занятия и совместная работа. Пока что придется подождать. "После тренировки мы вместе поужинаем, я уложу дочь в постель и включу фильм. Ложимся спать разбитыми. Моя дочь выматывает нас", — смеется Бернардески. "Мы лежим в постели уже в 10. Затем наступает утро, и все начинается по новой".

В то время как итальянские спортивные газеты размышляют о будущем игрока, Бернардески думает о своей дочери. Отцовство дало ему новые цели и перспективы. "Я работаю сегодня ради мира, в котором она будет жить завтра. Вот как я об этом думаю", — говорит он. "Делать что-то позитивное для нее и каждого поколения, которое последует за нами".

Пауза, вызванная пандемией, дает шанс переосмыслить то, как мы ведем себя как общество и как мы расставляем приоритеты. Это может послужить обучающим моментом. "Понемногу мы теряли наши ценности", — говорит Бернардески. "В течение долгого времени мы не уважали окружающую среду, не уважали себя, не уважали наших соседей. Мы были эгоистичны. Я думаю, что эта ситуация заставит нас задуматься о том, каким может быть мир в будущем. Это тревожный звонок для всех. Мы гости на этой планете. Мы должны убедиться, что все, что нас окружает, находится в гармонии с природой".

Бернардески надеется, что солидарность и сочувствие последних двух месяцев сохранятся еще долго после окончания пандемии.

"Было очень эмоционально видеть всю Италию на их балконах в шесть часов, поющих гимн", — говорит он. "Это значит, что мы едины, что мы прекрасная страна. Я надеюсь, что, как только все это закончится, мы сможем вернуться на площади и праздновать, петь, кричать и радоваться тому, что все это пережили".

Джеймс Хорнкасл, The Athletic

