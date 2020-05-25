Италия

Аргентинский форвард может вернуться на родину.

Нападающий Ювентуса Гонсало Игуаин в летнее трансферное окно может сменить клубную прописку, отправившись за пределы европейских чемпионатов.

Как сообщает Calcio Mercato, Ривер Плейт рассчитывает вернуть своего 32-летнего воспитанника в Аргентину.

Сначала руководство "миллионеров" планирует убедить Игуаина в целесообразности перехода, а после намерено начать переговоры с Ювентусом.

Ранее стало известно, что туринский клуб готов расстаться с Гонсало Игуаином за 18 миллионов евро. Его нынешний контракт рассчитан до лета 2021 года.