Ювентус решил не препятствовать Родриго Бентанкуру, Сами Хедире и Миралему Пьяничу покинуть Турин.
Родриго Бентанкур, Миралем Пьянич и Сами Хедира, Getty Images
19 марта 2020, 18:36
Вслед за Игуаином, улетевшим в Аргентину к больной матери, Италию покинули еще три игрока Ювентуса — сообщает Gazzetta dello Sport и La Repubblica.
Сами Хедира, Миралем Пьянич и Родриго Бентанкур, тесты которых на коронавирус оказались отрицательными, получили разрешения от руководства Ювентуса отправиться к своим семьям.
Ранее COVID-19 обнаружили у Блеза Матюиди, который стал вторым заболевшим игроком Ювентуса.
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