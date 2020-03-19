Италия

Ювентус решил не препятствовать Родриго Бентанкуру, Сами Хедире и Миралему Пьяничу покинуть Турин.

Родриго Бентанкур, Миралем Пьянич и Сами Хедира, Getty Images

Родриго Бентанкур, Миралем Пьянич и Сами Хедира, Getty Images

Вслед за Игуаином, улетевшим в Аргентину к больной матери, Италию покинули еще три игрока Ювентуса — сообщает Gazzetta dello Sport и La Repubblica.

Сами Хедира, Миралем Пьянич и Родриго Бентанкур, тесты которых на коронавирус оказались отрицательными, получили разрешения от руководства Ювентуса отправиться к своим семьям.

Ранее COVID-19 обнаружили у Блеза Матюиди, который стал вторым заболевшим игроком Ювентуса.

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