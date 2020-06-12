Решение по Дрису Мертенсу, Фабиану Руису и Аллану будет принято вечером накануне полуфинала.
Дрис Мертенс, Аллан и Фабиан Руис, Getty Images
12 июня 2020, 19:43
В ответном матче полуфинала Кубка Италии против Интера Наполи рискует остаться без тройки ведущих игроков: Дриса Мертенса, Аллана и Фабиана Руиса — сообщает Football Italia cо ссылкой на Radio Marte.
У бельгийца, бразильца и испанца мышечные проблемы, однако окончательно решение об их участии в поединке против Интера, который "партенопеи" обыграли в первом матче в Милане (1:0), будет принято после вечерней тренировки в пятницу.
Матч Наполи — Интер пройдет в субботу, 13 июня (начало в 22:00 по киевскому времени).
Соперник победителя этой пары определится в противостоянии Ювентус — Милан.