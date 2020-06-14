Италия

Тренер Сассуоло Роберто Де Дзерби может сменить Беппе Якини в Фиорентине.

Президенту Фиорентины Рокко Коммиссо нравится атакующий стиль Сассуоло, поэтому он хочет, чтобы в следующем сезоне тренер "нероверди" Роберто Де Дзерби работал с "фиалками" – сообщает Football Italia со ссылкой на информацию газеты Resto del Carlino.

Нынешний тренер Фиорентины Беппе Якини, сменивший по ходу чемпионата Винченцо Монтеллу, имеет контракт с клубом до конца нынешнего сезона.

"Скуадра виола" готова платить Де Дзерби 1,4 миллиона евро в год и предлагает контракт на год с возможностью продления.

Сассуоло не в состоянии платить такую же зарплату, однако надеется соблазнить тренера стабильностью, предлагая ему новый долгосрочный контракт.

41-летний Де Дзерби в качестве тренера до Сассуоло работал с Дарфо Боарио, Фоджей, Палермо и Беневенто.