Италия

Два футболиста Ювентуса получили повреждения во время тренировки.

Ювентус готовится к предстоящему возобновлению итальянской Серии А после длительной паузы, вызванной пандемией коронавируса, однако в стане "старой синьоры" не обошлось без травм.

Как сообщает официальный сайт туринского клуба, у защитника Алекса Сандро выявили повреждение связки колена, а полузащитнику Сами Хедире диагностировали травму приводящей мышцы правого бедра.

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Бразилец на данном этапе проходит курс физиотерапии, тогда как немцу предстоит несколько медицинских обследований, по итогам которых станут известны сроки его восстановления.

Кроме того, нападающий Гонсало Игуаин и центральный защитник Джорджо Кьеллини продолжают работать по индивидуальной программе.

Напомним, возобновление Серии А состоится сегодня, 20 июня. В первом матче после карантина Ювентус встретится с Болоньей. Этот поединок пройдет 22 июня в 22:45 по киевскому времени.