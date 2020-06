В рамках 28-го тура Аталанта играет против Удинезе. В первом тайме счет за гостей открыл Дюван Сапата.

Таким образом, этот гол стал для клуба 78-м в текущем розыгрыше Серии А. Это клубный рекорд.

Ближайшим преследователем Аталанты по количеству голов является Лацио, в активе которого 64 мяча в 28 поединках.

