Чтобы успеть на матч 29-го тура первенства Италии в Геную, чемпиону понадобился самолет.
Фото Tuttosport
30 июня 2020, 17:18
Из-за пробок, образовавшихся в Лигурии в результате массового ремонта дорог, Ювентусу пришлось лететь в Геную самолетом на матч 29 тура чемпионата Италии — сообщает Tuttosport.
Расстояние между Турином и Генуей составляет 172 километра, и обычно Ювентус добирается на выездные матчи против Дженоа и Сампдории на клубном автобусе, но в этот раз планы пришлось поменять.
В Геную Ювентус прибыл в таком составе:
Матч Дженоа — Ювентус состоится во вторник, 30 июня (начало в 22:45 по киевскому времени).