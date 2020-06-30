Италия

Чтобы успеть на матч 29-го тура первенства Италии в Геную, чемпиону понадобился самолет.

Из-за пробок, образовавшихся в Лигурии в результате массового ремонта дорог, Ювентусу пришлось лететь в Геную самолетом на матч 29 тура чемпионата Италии — сообщает Tuttosport.

Расстояние между Турином и Генуей составляет 172 километра, и обычно Ювентус добирается на выездные матчи против Дженоа и Сампдории на клубном автобусе, но в этот раз планы пришлось поменять.

В Геную Ювентус прибыл в таком составе:

Матч Дженоа — Ювентус состоится во вторник, 30 июня (начало в 22:45 по киевскому времени).