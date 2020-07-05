Италия

Football.ua представляет анонс матча 30-го тура чемпионата Италии между Наполи и Ромой.

К "Солнечному дерби», запланированному на 30-й тур первенства Серии А, Наполи и Рома подходят в несколько "пасмурном" настроении, но с твердым намерением это исправить.

Наполи — Рома

Воскресенье, 5 июля, 22:45. Неаполь, Стадио Сан-Паоло. Арбитр — Марко Ди Белло. Прямая трансляция на телеканале Футбол 2

Победную серию Наполи в чемпионате в 29-м туре прервала Аталанта. Это мало повлияло на турнирное положение "партенопеев", которые уже гарантировали себе групповой турнир Лиги Европы после победы в Кубке Италии, и практически не имели шансов прорваться в Топ-4 из-за провального старта. Но "осадочек" все-таки остался.

Именно поэтому можно не сомневаться, что на родном стадионе, пусть и без родных болельщиков, "ослики" сделают все возможное, чтобы победить, особенно если учесть, что их ждет одно из самых славных итальянских дерби — Derby del Sole, успех в котором еще и престижен.

В грядущем матче Дженнаро Гаттузо не сможет рассчитывать на Аллана, Льоренте, Малькюи и получившего рассечение и легкое сотрясение мозга в прошлом туре Оспину.

Маловероятно, что неаполитанцы с первых минут постараются смять соперника. Наверное, Гаттузо стоит взять на вооружение тактику, жертвой которой пала его команда в противостоянии с Аталантой: как и бергамаскам, хозяевам стоит занять выжидательную позицию и ловить соперника на контратаках, тем более, что с Ромой такая тактика работает.

Ожидается, что Гаттузо кардинальным образом перекроит атакующую линию, поскольку после поражения от Аталанты Рино в пух и прах раскритиковал своих игроков за пассивность.

Именно несогласованные действия подопечных Паулу Фонсеки при потере мяча и неспособность противостоять быстрым контратакам, привели к двум поражениям подряд. А ведь, в отличие от Наполи, для Ромы каждое потерянное очко может стоить места в еврокубках: преимущество над Миланом составляет 5 очков, а над Вероной — 6. Явно не повод для спокойствия за 9 туров до финиша.

Есть кадровые потери и у "джаллоросси". Еще не восстановились после травм Пау Лопес и Дзаньоло, а Перотти придется отсидеть дисквалификацию за удаление. Зато уже отсидел свое лучший ассистент "волков" Пеллегрини, и это, несомненно, плюс.

Интересные факты

– Команды провели между собой 157 матчей во всех турнирах: 46 побед Наполи, 53 ничьи и 58 побед Ромы.

– В Неаполе в Серии А Наполи и Рома встречались 74 раза: 32 победы хозяев, 23 ничьи и 19 побед гостей.

– Наполи забивает не менее двух мячей в последних четырех домашних матчах Серии А.

– Рома пропускает не менее двух мячей в последних четырех выездных матчах Серии А.

– В минувшем сезоне матч Наполи — Рома завершился со счетом 1:1.

– В первом круге нынешнего сильнее оказалась Рома — 2:1.

– Рома не обыгрывала Наполи дважды в одном чемпионате с сезона-1997/98.

Ориентировочные составы

Не сыграют: Оспина, Аллан, Льоренте, Малькюи — Пау Лопес, Дзаньоло, Перотти.