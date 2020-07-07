Италия

Капитан Лацио Сенад Лулич считает, что его команда выступила удачно.

То, что Лацио фактически выбыл из чемпионской гонки, не расстроило Сенада Лулича.

"Перед нами не стояла задача выиграть чемпионат, – цитирует капитана Лацио Corriere dello Sport. – Нашей целью была путевка в Лигу чемпионов. Четыре года мы упорно работали под руководством Симоне Индзаги и, похоже, добились своего".

"Тренеру удалось создать отличную команду с хорошим боевым духом. Надеюсь, что еще смогу сыграть вместе с Лацио в Лиге чемпионов".

Ранее сообщалось, что 34-летний Лулич, чье восстановление после травмы и операции затягивается, может завершить карьеру.

Теоретически Лацио, выигравший Суперкубок Италии, еще не потерял шансы на чемпионский титул, но чтобы они сохранялись и дальше, "орлы" должны во вторник, 7 июля, в 20:30 по киевскому времени, обыграть на выезде Лечче и надеяться, что спустя два часа Милан сможет отобрать очки у Ювентуса.