Италия

Португальский нападающий уже скоро может отметиться необычным достижением.

Криштиану Роналду может стать первым игроком в истории, который забьет не менее 50 голов в АПЛ, Ла Лиге и Серии А, сообщает Football Italia.

Нападающий отметился 49 голами в чемпионате Италии и уже вскоре может отличиться юбилейным взятием ворот.

Криштиану Роналду провел 40 поединков в этом сезоне, забив 32 гола и сделав семь результативных передач.

Отметим, что забить 50-й гол португалец сможет в следующем туре Серии А против Сассуоло. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция.