Италия

В матче 34-го тура чемпионата Италии "нероверди" имели подавляющее преимущество над соперником.

Роберто Де Дзерби: "Как так?" Getty Images

Роберто Де Дзерби: "Как так?" Getty Images

Сассуоло превзошел Кальяри практически по всем статистическим показателям в матче 34-го тура Серии А — сообщает ОРТА.

По владению мячом “нероверди” установили клубный рекорд: никогда в своей истории Сассуоло не владел мячом в одном матче Серии А 77,3% игрового времени.

Также Сассуоло превзошел Кальяри по ударам (2:12), угловым (0:9), точности передач (71% против 92%), выигранным воздушным дуэлям (7:16), но при этом матч завершился вничью.