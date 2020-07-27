Достижение "россонери" было недосягаемо почти 70 лет.
Чиро Иммобиле, getty images
27 июля 2020, 21:55
Лацио заработал два одиннадцатиметровых удара в игре 36-го тура чемпионата Италии против Вероны.
На счету римлян в этом сезоне 18 пробитых пенальти, что является повторением рекорд Милана розыгрыша-1950/51, сообщает журналист Джузеппе Пасторе.
Отметим, что после 36 туров "орлы" набрали 75 баллов и находятся на четвертой строчке турнирной таблицы.
Напомним, что Чиро Иммобиле занял пятое место в списке бомбардиров Серии А в 2020 году, если не учитывать пенальти.