Италия

Достижение "россонери" было недосягаемо почти 70 лет.

Лацио заработал два одиннадцатиметровых удара в игре 36-го тура чемпионата Италии против Вероны.

На счету римлян в этом сезоне 18 пробитых пенальти, что является повторением рекорд Милана розыгрыша-1950/51, сообщает журналист Джузеппе Пасторе.

Отметим, что после 36 туров "орлы" набрали 75 баллов и находятся на четвертой строчке турнирной таблицы.

Напомним, что Чиро Иммобиле занял пятое место в списке бомбардиров Серии А в 2020 году, если не учитывать пенальти.