Италия

Планы "волков" и туринцев несколько изменятся.

Серия А изменила дату проведения поединка 38-го тура чемпионата между Ювентусом и Ромой, сообщает официальный сайт "волков".

Изначально матч должен был состояться в 2-го августа в воскресенье в 22:45, а теперь пройдет в субботу, 1-го августа, в 21:45.

Ювентус уже гарантировал себе чемпионский титул, а Рома продолжает борьбу за пятую строчку турнирной таблицы.

Также римлян ждет поединок против Торино среди недели. Победа в любом из матчей гарантирует команде Фонсеки пятое место.