Италия

Полузащитник Ювентуса Миралем Пьянич пропустит последний тур чемпионата Италии из-за дисквалификации.

Дисциплинарная комиссия подтвердила, что матч 37-го тура Серии А стал последним для Миралема Пьянича в итальянском чемпионате — сообщает Football Italia.

В проигранном поединке против Кальяри полузащитник Ювентуса получил желтую карточку, которая стала для Пьянича десятой в нынешнем сезоне, и не сможет сыграть против своей бывшей команды Ромы в 38-м туре.

Поскольку по окончании сезона-2019/20 Миралем перейдет в Барселону, 30-летний босниец попрощался с чемпионатом Италии. Однако еще может сыграть за Юве против еще одной своей команды, Лиона, в Лиге чемпионов.

За четыре сезона в Ювентусе Пьянич сыграл 122 матча в Серии А (15 голов).

Кроме Пьянича, заключительный тур чемпионата из-за дисциплинарных взысканий пропустят Марко Рог (Кальяри), Анте Ребич (Милан), Бартош Берешински (Сампдория), Льянко, Суалихо Мейте (оба — Торино), Педро Обьянг (Сассуоло), Андреа Папетти (Брешия), Нехуен Пас (Лечче) и Рашид Геззаль (Фиорентина).

Также не сможет руководить своей командой в матче против Вероны тренер Дженоа Давиде Никола.