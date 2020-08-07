Туринцы показали комплект на сезон-2020/21.
Новая форма, фото Ювентус
07 августа 2020, 16:41
Ювентус показал новую выездную форму, в которой будет выступать в следующем сезоне.
"Элегантность сочетается с современностью, определяемую цветом ночного индиго, необычным оттенком синего, подчеркнутым элегантными серебряными деталями, в том числе тремя полосами, спонсорами и последней версией логотипа", — сообщается на сайте клуба.
Напомним, что ранее Ювентус презентовал домашнюю форму на следующий сезон.