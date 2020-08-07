Италия

Туринцы показали комплект на сезон-2020/21.

Ювентус показал новую выездную форму, в которой будет выступать в следующем сезоне.

"Элегантность сочетается с современностью, определяемую цветом ночного индиго, необычным оттенком синего, подчеркнутым элегантными серебряными деталями, в том числе тремя полосами, спонсорами и последней версией логотипа", — сообщается на сайте клуба.

Напомним, что ранее Ювентус презентовал домашнюю форму на следующий сезон.