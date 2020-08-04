МЮ совместно с Adidas презентовал новую форму клуба на сезон-2020/21. В официальном ролике говорится, что в основу форму легли "Гордость. Вера. ДНК. И все, что делает нас Манчестер Юнайтед".

Основным цветом формы традиционно стал красный. Шорты будут белыми, а гетры – черными.

Впервые Юнайтед сыграет в домашней форме в завтрашнем ответном матче Лиги Европы против ЛАСКа. В первой встрече "красные дьяволы" победили 5:0 в Австрии.