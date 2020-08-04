Стало известно, в какой экипировке "красные дьяволы" будут проводить домашние поединки в сезоне-2020/21.
Фото ФК Манчестер Юнайтед
04 августа 2020, 11:32
МЮ совместно с Adidas презентовал новую форму клуба на сезон-2020/21. В официальном ролике говорится, что в основу форму легли "Гордость. Вера. ДНК. И все, что делает нас Манчестер Юнайтед".
Основным цветом формы традиционно стал красный. Шорты будут белыми, а гетры – черными.
Впервые Юнайтед сыграет в домашней форме в завтрашнем ответном матче Лиги Европы против ЛАСКа. В первой встрече "красные дьяволы" победили 5:0 в Австрии.