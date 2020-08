МЮ совместно с Adidas презентовал новую форму клуба на сезон-2020/21. В официальном ролике говорится, что в основу форму легли "Гордость. Вера. ДНК. И все, что делает нас Манчестер Юнайтед".

🔍 The devil is in the detail.



🔴 Presenting our new 2020/21 home shirt by @adidasfootball.#MUFC x #ReadyForSport