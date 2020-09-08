Италия

Опорный полузащитник Фиорентины Брайан Дабо усилит новичка Серии А.

Фиорентина и Беневенто согласовали трансфер опорного полузащитника Брайана Дабо — сообщает Tuttomercatoweb.

28-летний игрок, которому не находится места в составе "фиалок", после недолгого размышления решил принять приглашение новичка Серии А.

Дабо в свое время выступал за молодежную сборную Франции, но затем решил защищать цвета родины своих предков — Буркина-Фасо.

Брайан играл за Монпелье (83 матча во всех турнирах, 7 голов), Сент-Этьенн (39, 2), Фиорентину (36, 2) и СПАЛ (аренда, 17, 1).